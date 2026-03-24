◇第98回選抜高等学校野球大会 2回戦 中京大中京 9-4 帝京(24日、甲子園球場)中京大中京(愛知)が、2回戦で帝京(東京)との接戦を制しベスト8進出を決めました。また史上初めて単一の高校による選抜勝利数が、60勝に到達。高校野球史に刻む大きな1勝となりました。この日、中京大中京打線が対峙したのは帝京のエース、仁礼パスカルジュニア投手。1回戦では昨夏甲子園優勝校である沖縄尚学打線を9回途中4安打3失点に抑えた軟投派の投