北京市内の施設で、ダイエットのため運動をする人たち＝2025年3月（共同）【北京共同】肥満が社会問題となっている中国で、国を挙げてのダイエット大作戦が展開されている。健康的なライフスタイルを普及させ、糖尿病など生活習慣病の増加を防ぐ狙い。「ぜい肉を牛肉に交換しよう」と銘打ち、減量分に応じて牛肉をプレゼントする企画を打ち出すコミュニティーも現れた。中国では成人の半数以上が肥満か過体重とされ、危機感を