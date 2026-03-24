日本百貨店協会が２４日発表した２月の全国百貨店売上高は、前年同月比１・６％増の４３２０億円で、２か月連続でプラスとなった。中国政府による訪日自粛の呼びかけの影響で免税売上高が落ち込む一方、国内販売が好調でカバーした。免税売上高は１５・５％減の約４５３億６０００万円と４か月連続のマイナスで、購買客数も２０・８％減の約４１万３０００人だった。例年かき入れ時となる春節（旧正月）の連休が２月だったが、