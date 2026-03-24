岸田文雄元首相（68）が23日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演した。この日は、自民党元幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏とその家族がゲスト。豪華別荘に岸田氏も訪れたことがあると写真を公開した。するとここで、伸晃ファミリーを祝福したい人物がいるとスタジオの扉が開くと、なんと岸田氏の姿が。サプライズ登場にスタジオは騒然とした。MCのくりぃむしちゅー上田晋也から「この番組はご存