imakoが運営するカフェ混雑情報マップ「imako(いまこ)」は3月11日、2026年のお花見シーズンに向けて、東京都内の主要桜スポット周辺カフェの混雑予測を発表した。【東京】お花見2026年最新「桜名所とカフェの混雑予想調査」同社が先日発表した緊急混雑レポートでは、蔵前神社の早咲き桜×ミモザの見頃に伴い、周辺カフェの混雑が昨年比4倍に達し、朝8時で満席という状況が判明した。しかし、この早咲き桜はあくまで「序章」に過ぎ