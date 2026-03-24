フジテレビの動画配信サービス・FODでは、中国ドラマ『星摘みのあなた』を、31日0時から全話一挙独占見放題配信する。『星摘みのあなた』本作は、都の安全を守る高官と、都で一番の女盗賊という本来は敵対関係にある2人が、“偽装結婚”をきっかけに関係を深めていくラブストーリー。正体を隠したまま同じ屋根の下で暮らすというスリリングな設定の中で、やがて互いに惹かれ合っていく姿が描かれる。主人公のリウ・ロンは、強欲な