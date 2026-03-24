ボートレース蒲郡のＳＧ「第６１回ボートレースクラシック」が２４日に開幕。レースに先立ってオープニングセレモニーが行われ、出場全５２選手が集まったファンにあいさつした。西山貴浩（３８＝福岡）は尼崎Ｇ?７３周年記念の初日ドリーム戦を４号艇で出走（４着）したものの、レース中に負傷し帰郷。今大会の出場も危ぶまれたが、ファンの前に元気な姿で登場した。セレモニーでは?大げさに?足を引きずりながら登場したが