ユニットコムは3月20日、ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」から『紅の砂漠』推奨ゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOにも対応する。LEVEL∞、Ryzen×Radeon搭載『紅の砂漠』推奨ゲーミングPC発売『紅の砂漠』は、全プラットフォーム累計5,500万ユーザーを達成したオープンワールドMMORPG「黒い砂漠」の開発元、Pearl Abyssが展開する新作オープンワールドアクションアドベンチャ