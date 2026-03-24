歌舞伎役者の市川團十郎さんが2026年3月22日にブログを更新し、13歳になった長男・勸玄くん（市川新之助）の誕生日会を催したことを報告した。「昨晩は、身体中に湿布を貼り寝ました」團十郎さんは22日にブログで子どもたちの写真を披露し、友達らと誕生日会へ行くことを明かした。その後には14歳長女・麗禾さん（市川ぼたん）が同席する中でケーキのロウソクを吹き消す勸玄くんの姿を公開し、「おめでとううれし、」と祝った。