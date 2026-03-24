【森保ジャパン W杯の「当確」「落選」「秘密兵器」】FW編【もっと読む】拡大Ｗ杯の驚きの賞金総額一次リーグ敗退でも14億円の“残念賞”、優勝賞金は…英国遠征で森保ジャパンは日本時間29日（午前2時開始）にスコットランド代表、同4月1日（同3時45分）にイングランド代表と対戦する。W杯前の最後の海外遠征で誰がアピールに成功し、本番のメンバーリストはどうなるのか？そこでポジション別に「当確選手」「常連の選考外