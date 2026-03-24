アナウンサーの“退社の連鎖”が止まらないフジテレビが揺れている。【もっと読む】女子アナだけじゃない！フジ“花形”プロデューサー2人も退社か…「HERO」「救命病棟24時」「東京タワー」などのヒットメーカー3月22日には、竹内友佳アナ（37）が自身のインスタグラムで7月上旬での退社を発表。竹内アナは、「4歳になる子供との時間をこれまで以上に大切に過ごしたい」と言う。12日には、勝野健アナ（26）と小澤陽子アナ（34