植田日銀総裁 基調的な物価上昇率は徐々に高まっていく 賃金・物価緩やか上昇メカニズムは維持されている 大規模緩和や政府の取り組み、日本経済に強力な刺激効果 賃金上昇伴う2%物価目標実現へ、適切に金融政策を運営 食品消費税ゼロ、予想物価上昇率への影響小さい