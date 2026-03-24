秋田朝日放送 去年＝２０２５年５月、秋田市で風車の羽根が折れて落下し、近くで倒れていた男性が死亡した事故があった風力発電施設の撤去作業が進められています。 【記者リポート】 「風車の撤去に向けて作業が進められています。風車の上の方には人の姿も確認することができます」 去年５月秋田市の新屋海浜公園で風力発電施設の羽根の一部が落下し、近くで倒れていた当時８１歳の男性が死亡しました。羽根が