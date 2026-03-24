日本時間午後５時半に３月の独購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値、同午後６時に３月のユーロ圏ＰＭＩ速報値が発表される。３月の独ＰＭＩ速報値は、製造業の大方の予想が４９．５、サービス業の大方の予想が５２．５となっており、製造業、サービス業とも、それぞれ前月の５０．９、５３．５から低下すると見込まれ、３月のユーロ圏ＰＭＩ速報値は、製造業の大方の予想が４９．６、サービス業の