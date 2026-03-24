秋田朝日放送 秋田県教育委員会は、にかほ市の中学校の男性講師が生徒を叩いたり暴言を浴びせたりするなどの体罰を行ったとして停職の懲戒処分としました。 秋田県教育委員会によりますと、にかほ市の中学校の２０代の男性講師は、去年８月から今年１月まで、顧問を務める部活動の生徒に対し塩化ビニール製のパイプで殴ったり暴言を浴びせたりするなどの体罰を断続的に行っていたということです。２月３日に保護者か