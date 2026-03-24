歌舞伎俳優・市川團十郎が、長男・市川新之助（勸玄くん）の誕生日をお祝いし話題になっている。２４日にインスタグラムで「１３歳の誕生日。２０２６．．」とつづると、新之助が誕生日ケーキのろうそくを消している様子の写真を公開。女優の堀越麗禾としても活動する長女の市川ぼたんと新之助が二人で写った写真なども併せて披露された。この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうございます今年が素敵な一年になります