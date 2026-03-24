１８日、上海市で開催された第４２回多国籍企業地域本部・研究開発センター認定式。（上海＝新華社配信）【新華社上海3月24日】中国上海市で外資企業の進出が続いている。2025年の新設外資企業は6300社を超え、前年比6.8％増加した。多国籍企業の地域本部や研究開発拠点の集積も進んでおり、上海は外資のグローバル展開を支える拠点としての機能を強めている。上海市商務委員会によると、2月末時点で多国籍企業の地域本部は108