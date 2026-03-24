来年から使われる高校の教科書の検定結果が公表されました。生成AIの特徴や注意点などに触れる記載がこれまでよりも大幅に増えたということです。きょう（24日）文部科学省は、来年（2027年）4月から使われる高校の中学年用の教科書を公表しました。高校の中学年用としては、2017年度に学習指導要領が改訂されて以降、2021年度の検定に次いで2回目の検定です。文科省担当者によりますと、「生成AI」に関する記載は前回の検定時には