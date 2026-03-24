俳優・モデルの大原優乃さんが自身のXを更新。親知らずを抜いたことを報告しました。 【写真を見る】【 大原優乃 】親知らずを抜歯「真横に生えてるし、根っこは３本あって大物でした笑」大原さんは、「親知らず抜いたよ最後の１本とさよならしました」と投稿。併せて、頬が大きく腫れた自身の画像を添えました。 頬が大きく腫れあがっていることからもわかるように、抜歯は大変だったようで、「真横に生えてる