お笑いタレントの平野ノラ（47）が、24日までに自身のSNSを更新。家族で東京ディズニーランドに出かけたことを伝え、夫＆長女との3ショットなどパークを楽しむ様子を披露した。【写真】「家族で夢の国でお祝い楽しく過ごせて良かったね」平野ノラが公開した家族3ショット平野は「5歳のバブ子のお祝いに家族の化石軍団でアリスになってDisneyへ」と報告。長女は初めてのディズニーだったといい、ブログでは「イッツ・ア・スモー