日本陸上連盟が24日にMUFGスタジアム（国立競技場）で開催される「セイコーゴールデングランプリ陸上 2026 東京」（5月17日）に出場する日本代表選手の追加メンバーを発表した。9月開幕アジア大会（愛知・名古屋）競技スケジュールを発表41競技、461種目が実施32年ぶりの日本開催第2弾として発表されたのは東京世界陸上で日本を沸かせた男子400m中島佑気ジョセフ（23、富士通）。男子110mハードルの村竹ラシッド（24、JAL）