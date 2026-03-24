２０１１年の東日本大震災の被災経験を継承しようと、ＪＲ東日本東北本部は今月から、「語り手」を務める社員の養成を始めた。ＪＲ東では震災による津波で７路線の計約６０キロの線路が流失するなどし、乗客の避難誘導も各地で行われた。震災後に入社した社員が増え続ける中、幅広い職場の社員が当時の対応や教訓を後進に伝えられるようにして、記憶の風化を防ぐ。（青木聡志）「走行中の下り列車はここで止まり、津波を免れま