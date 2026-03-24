Kis―My―Ft2の千賀健永（35）の母で、実業家の千賀のり子氏が24日までに、自身のインスタグラムを更新。無事退院したことを伝えた。前回の投稿で「去年の今頃、遺伝性の癌が見つかり人生で初めて『健康の大切さ』を深く考える年になりました」と報告。「今週は少し身体のメンテナンスで入院します」と伝えていた。この日は「無事に退院いたしました」と書き出し、「たくさんの方に支えていただき、想像以上の回復力で、予