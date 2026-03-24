売れるネット広告社グループがストップ高の水準となる前営業日比１００円高の６０８円に買われた。２４日、子会社のビットコイン・セイヴァーが提供する暗号資産の復旧サービスにおいて、実業家の堀江貴文氏から依頼を受けた暗号資産イーサリアム（ＥＴＨ）の解除・復旧に成功したと発表し、材料視されたようだ。堀江氏は大量のＥＴＨを取得していたが、ウォレットのパスワード紛失により長年アク