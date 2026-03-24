ステラケミファは後場上げ幅を拡大している。きょう午後２時３０分ごろ、通期の連結業績予想を修正したと発表した。売上高予想を従来予想の３６０億円から３６２億円（前期比０．２％減）、営業利益予想を４１億円から４４億５０００万円（同２．６％増）に引き上げた。各利益は減益予想から一転、増益を見込む。同時に期末配当予想は創業１１０周年の記念配当１０円を加え９５円へ増額すると開示。業況と株主還元姿勢を好感し