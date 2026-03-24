午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１４９１、値下がり銘柄数は７０、変わらずは１７銘柄だった。業種別では３３業種中３２業種が上昇。値上がり上位に保険、石油・石炭、非鉄金属、ガラス・土石、卸売、不動産など。値下がりはその他製品のみ。 出所：MINKABU PRESS