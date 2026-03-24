DJI JAPAN株式会社は、3月25日（水）から「春のセール」を開催する。公式オンラインストアおよびAmazonストアが対象で、期間は4月7日（火）まで。 新生活や春の行楽シーズンに向けたキャンペーン。アクションカメラ、ドローン、ジンバル、マイクなどのカメラ関連製品のほか、ポータブル電源も特別価格で販売される。 割引率が最も高いのは、大容量ポータブル電源の「Power 2000」で55