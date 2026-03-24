山梨県韮崎市の穴山さくら公園で「第15回穴山町さくら祭り」が3月29日（日）に開催される。 JR中央本線「穴山駅」のすぐ横に位置する穴山さくら公園。約100本のエドヒガンザクラが植えられている。地域の交流と活性化を目的とした「穴山町さくら祭り」では、さまざまな催しやフリーマーケットを実施。地元のグルメや新鮮な野菜を販売するという。 園内には、穴山町出身の権藤はなよさんによって綴られた文部