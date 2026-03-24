調味料ボトルのキャップをもうちぎらない！簡単かつキレイに外す方法▶【写真付きで解説】もうちぎれない！調味料のキャップを簡単に外す方法調味料を使い終わって分別しようとしたら、キャップが途中でちぎれたり、固くて取れなかったり…。捨てるまで一苦労しませんか？しかし、身近なある道具を使うと、力を入れずに調味料のキャップがスポッと外れることが判明！さっそくSNSで話題の便利術を紹介します。■使うのはスプー