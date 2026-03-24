多摩電子工業は、最大67W出力でノートPCまで急速充電できる2万mAhモバイルバッテリー「ALP147UCK」を発売している。USB-C直結ケーブルを搭載し、スマホからノートPC、タブレット端末まで、さまざまなデバイスが充電できる。価格はオープンで、実勢価格は7980円。●USB-C直結ケーブルとUSB-A×2で「3台同時充電」ALP147UCKは、USB-C直結ケーブルとUSB-Cポートの両方が最大67W出力に対応。スマホの急速充電はもちろん、外出先で