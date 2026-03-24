BE:FIRST（ビーファースト）のSOTA（ソウタ）、SHUNTO（シュント）、JUNON（ジュノン）がキレキレで新曲「BE:FIRST ALL DAY」を踊る動画が公開され、話題を集めている。 【動画】BE:FIRSTジュノン＆シュント＆ソウタの軽やかなダンス【動画】全員で踊る「BE:FIRST ALL DAY」 ■「BE:FIRST ALL DAY」を踊るBE:FIRSTジュノン＆シュント＆ソウタ 「生涯BE:FIRSTであること」を高らかに宣言する「BE:FIRST ALL DAY」は