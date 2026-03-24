【その他の画像・動画等を元記事で観る】 亀梨和也のソロツアー『KAZUYA KAMENASHI LIVE TOUR 2026 -FROM HERE-』のチケット抽選1次受付（W会員先行抽選受付）が、3月23日18時よりスタートした。 ■前方エリア確約、スペシャルグッズ付きの「K-SEAプレミアムシート」も導入！ 亀梨和也9年ぶりのソロツアーは、7月から全国7ヵ所で開催される。2025年のファンミーティングを経て、よりいっそうファ