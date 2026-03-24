池田泉州ホールディングス [東証Ｐ] が3月24日後場(15:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の218億円→243億円(前期は195億円)に11.5％上方修正し、増益率が11.5％増→24.3％増に拡大し、10期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の92.9億円→117億円(前年同期は77.8億円)