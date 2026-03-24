24日15時現在の日経平均株価は前日比506.89円（0.98％）高の5万2022.38円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1491、値下がりは70、変わらずは17と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。 日経平均プラス寄与度トップは東京海上 で、日経平均を50.14円押し上げている。次いで東エレク が45.12円、フジクラ が40.61円、中外薬 が22.46円、アステラス が20.47円と続く。 マイナス寄与度は149.