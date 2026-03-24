2026年3月24日、韓国・ソウル新聞は、ソウルの繁華街で、飲酒運転の車が歩道に突っ込み、日本人観光客2人を含む4人の歩行者が負傷する事故が発生したと伝えた。記事によると、事故は23日午後7時10分ごろ、ソウル・弘大入口駅付近で発生。50代の男が運転するSUV車が歩道に突入し、日本人女性2人を含む計4人をはねた。日本人女性のうち1人は足が車両の下敷きになるなど重傷を負い、病院に搬送された。もう1人は現場で治療を受けたと