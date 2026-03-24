世界睡眠学会が3月の第3金曜日に制定した世界睡眠デー第26回が間もなく訪れるに当たり、中国睡眠研究会は北京でこのほど、「2026中国睡眠健康研究白書」を発表しました。「白書」によると、調査対象となった住民の2025年の平均夜間睡眠時間は6．97時間で、前年より7分多くなり、就寝する平均時刻は8分早くなったことが分かりました。この研究はウェアラブル端末によるデータに基づき、25万人を対象とした無作為抽出調査とのことで