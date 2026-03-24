俳優松山ケンイチのＸ（ツイッター）が２４日、乗っ取り被害にあったように改ざんされ、騒ぎになっている。突然、アカウント名が「鈴木亮平【リ】」となり、アイコン写真も鈴木亮平のＣＭショット、メイン画像も「劇場版『ＴＯＫＹＯＭＥＲ〜走る緊急救命室〜』」のものに。プロフィールに「リブート（なりすまし）アカウントです」と記されているが…。ＴＢＳドラマ「リブート」で松山ケンイチ演じる早瀬陸が、鈴木演じ