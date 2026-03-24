タレントの新山千春（45）が23日、自身のインスタグラムを更新。先日納車を明かした“相棒”との旅を報告した。今月9日の投稿で、たな愛車が納車されたことを報告した新山。新山と言えば25歳からジープを乗り継ぐジープ好きとして知られているが、今回購入したのはトヨタ「ランドクルーザー70」。この日、その新たな愛車に乗る姿を投稿し、「相棒と2日間で約1000キロの旅してきました！」と報告した。「すれ違うランクル70