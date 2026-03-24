世界で活躍するダンサー・菅原小春（34）が、映画『海辺へ行く道』で第39回高崎映画祭「最優秀助演俳優賞」を獲得した。22日に授賞式が行われ、同作に出演した俳優・原田琥之佑（16／※主演）、夫で俳優・黒田大輔（48）も祝福に駆けつけ、映画の公式Xで記念の3ショットが公開された。【写真】夫・黒田大輔＆映画主演の原田琥之佑と並び笑顔はじける菅原小春投稿では「第39回 高崎映画祭 授賞式菅原小春 さん、最優秀助演俳