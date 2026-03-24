ミュージシャンのダイアモンド☆ユカイが２３日、ブログを更新。１０年間、月曜レギュラーを務めたテレ玉の情報番組「マチコミ」を同日、卒業したことを報告した。「地元さいたまで１０年間お世話になったテレ玉マチコミ月曜日３月２３日で卒業する事になりました。有り難うテレ玉ありがとうマチコミ」と感謝した。１１年１１月に誕生した第２、第３子の双子の男児、頼音くん、匠音くんも１４歳に。２４年３月、埼玉大学教