ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は24日、人気のTVアニメ『葬送のフリーレン』とコラボレーションする期間限定アトラクション『葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜』を発表した。【動画】フリーレン、フェルン、シュタルクと出会う…USJ『葬送のフリーレン』コラボCM『葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜』は、USJに初めて登場する新フォーマットのアトラクション『