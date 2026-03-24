山梨学院―長崎日大5回裏長崎日大2死一塁、三塁手の送球が乱れ、打者走者平野（奥）と交錯する一塁手菰田＝甲子園選抜高校野球大会に出場している山梨学院の吉田洸二監督が24日、兵庫県西宮市内で練習後に取材に応じ、22日の1回戦で左手首を骨折した菰田陽生選手について「（今大会の）出場は難しいんじゃないか」と話した。主将を務めており、2回戦以降もベンチには入る予定。「橈骨遠位端骨折」と診断され、手術の要否など