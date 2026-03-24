行列解消へ、阪急阪神不動産が梅田の１８５７か所に設置阪急阪神不動産は２８日から、梅田エリアの駅や商業施設にある個室トイレ内の１８５７か所にデジタルサイネージを設置する。在室時間を表示することで、長時間利用を抑制し、混雑緩和につなげる。効果を見ながら、他地域への展開も検討する。阪急電鉄大阪梅田駅のほか、商業施設の阪急三番街や「ＨＥＰＦＩＶＥ（ヘップファイブ）」など、阪急阪神不動産が管理する２４