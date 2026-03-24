天皇皇后両陛下は体調不良のため、あすから予定していたご一家での岩手県と宮城県への訪問を取り止められることがわかりました。【映像】笑顔で会話する天皇皇后両陛下と愛子さま宮内庁関係者によりますと天皇ご一家は、東日本大震災から15年にあたり25日から1泊2日の日程で宮城県と岩手県を訪問する予定でしたが、両陛下の体調不良のため訪問を取りやめられるということです。天皇陛下は咳の症状があり、20日の宮中祭祀への