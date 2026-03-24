サッカーのJ1川崎フロンターレに大学ナンバーワン・ストライカーと言われる国士舘大3年のFW本間凜（21）が2027年1月から加入することが24日までに明らかになった。関東第一高2年時に全国選手権4強入りに貢献した本間はヘディングに強く、高い決定力を誇る点取り屋。国士舘大でも順調に成長を続け、チームが2位に食い込んだ2025年度の関東大学リーグで13得点を挙げて得点王に輝いた。複数のJリーグクラブが獲得に乗り出していた