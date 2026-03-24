タレントの藤本美貴が23日、自身のInstagramを更新。彩り豊かな手作り夕食を公開し、反響を呼んでいる。【映像】藤本美貴の“リアル”な夜ご飯 2月25日、「夜ご飯。え？お刺し身？？お皿に移し替えませんよ？笑」とコメントし、パックのまま並べたお刺し身など、品数豊富なこの日の食卓の様子を公開していた藤本。この投稿には「お皿に移し替える人のほうが少数派な気がする！」「洗い物の数、意地でも減らしたいですよね