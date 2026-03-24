お笑いコンビ、NON STYLEの井上裕介（46）が24日、Xを更新。同アカウントを何者かに乗っ取られる被害に遭ったことを報告した。井上は4日ぶりとなる投稿で「Xが乗っ取られてました！！」と報告。「今、会社にも報告してパスワードも変更しました。諸々対応中です」と現状を説明し、「ご迷惑おかけしてすみません」とわびた。24日午後2時現在、同アカウント名は井上の名前から「Shigeki Morimoto」に変えられたままとなっており、今