大谷翔平ドジャースの人気がとどまることを知らない。地元「カリフォルニアポスト」紙は２３日（日本時間２４日）、「ドジャースの開幕戦チケットが記録的な高値で販売されている」との記事を配信した。開幕投手は山本由伸（２７）が務める。「２０２６年のドジャースは、シーズン最初の公式投球が行われる前から、すでに記録を打ち立てている。チケット販売サイトの『ＴｉｃｋＰｉｃｋ』によると、２６日にダイヤモンドバック