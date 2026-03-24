日本ｅスポーツ協会（ＪＥＳＵ）は今年９月に愛知で開催されるアジア競技大会のｅスポーツ競技６種目２０人の日本代表候補選手が決定したことを発表した。２１日、２２日に愛知・名古屋で行われた最終選考会を経て決定。日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）の認定をもって、正式に代表に決定する予定だ。「ぷよぷよｅスポーツ」部門のゆうき選手は弱冠１０歳と異例の若さでの代表内定となった。以下競技と代表候補選手、所属の一