春コーデを更新するなら、軽やかなカラーを取り入れるのが近道かも。春は柔らかな表情で合わせやすいカラーアイテムが多く登場するので、普段は落ち着いたモノトーンが多い人でも取り入れやすいのが魅力です。そこで今回は【ユニクロ】で見つけた、40・50代のコーデにもなじむ春カラーのトップスをピックアップ。差し色づかいで、いつもの装いをさりげなく春仕様にアップデートしてみて